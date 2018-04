Quarantotti Gambini A Trieste tra Italia e Tito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ci sono diversi romanzi che testimoniano quella che fu la difficile sorte di Trieste, mentre il resto d'Italia gioiva per la fine della guerra. Ma a Trieste la pace non si era affatto raggiunta, la labile zona di confine fu l'arena di altre battaglie, tra maggio e giugno del 1945. Forse nessuno l'ha descritto meglio di Quarantotti Gambini in quei diari che tanto assomigliano a una trama romanzesca. Mondadori ristampa Una primavera a Trieste (pag. 344, euro 15) di Pier Antonio Quarantotti Gambini, con uno scritto di Claudio Magris e...