Quanto ha impattato il Covid 19 sul traffico dei porti del Nordest?

«La portualità dell'alto Adriatico - spiega Massimo Deandreis (nella foto), direttore generale di Srm, Centro studi di Intesa Sanpaolo - rappresenta un quarto dei traffici portuali italiani ed è molto diversificata, perché ogni scalo ha una sua vocazione. Questi porti durante la pandemia non si sono mai fermati, e ancora oggi movimentano tutti i prodotti necessari per far lavorare le nostre imprese. A livello nazionale nel primo semestre di quest'anno è stato perso il 12% del traffico con problemi per tutti gli scali. Ma per i porti del Nordest, guardando in particolare al traffico dei container che rappresenta la componente manifatturiera, è stato registrato un calo minore, tra l'8 e il 10% del totale».

Si affacciano segnali di ripresa o sono maggioritarie le preoccupazioni per i mesi a venire?

«Le preoccupazioni sono molte, anche per questa seconda ondata. Ma occorre guardare oltre. Dobbiamo essere consapevoli che la ripresa sarà determinata anche dall'efficienza del sistema logistico-portuale. Per regioni, come il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, il cui sistema produttivo dipende per oltre un terzo dall'import-export via mare, avere sistemi portuali efficienti e ben organizzati è determinante per il rilancio dell'economia».

Quali strategie per mantenere e accrescere la competitività degli scali?

«Servono investimenti nelle infrastrutture portuali soprattutto per dragaggi e terminal, sull'intermodalità, cioè il collegamento ferrovia-porto e in sostenibilità che è la chiave del futuro: penso all'elettrificazione dei porti e a riconversioni per quelli che sono hub energetici. Occorre accelerare sulle Zls, che alcune aree portuali del Paese stanno avviando, anche a Nordest: sono strumento chiave per attrarre investimenti e rendere più competitivo il territorio e le sue imprese. La portualità deve essere inserita tra le priorità del piano nazionale Recovery Fund».

