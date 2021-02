Quante possibilità ha l'Italia di ripartire in sicurezza e di poter sfruttare, almeno da giugno, la stagione turistica con il triplice effetto di aumentare il recupero di Pil, diminuire il deficit e il rapporto debito pubblico/Pil ma soprattutto ridurre le troppe morti? Non molte se non imposta un piano straordinario integrando i vaccini a una massiccia campagna di test, non dimenticando di controllare le mascherine molte delle quali potrebbero non proteggere affatto. Al di là delle polemiche su Pfizer e AstraZeneca, le prospettive per avere almeno il 65% della popolazione immune (circa 39 milioni) entro il mese di giugno sono modeste. Infatti, il piano messo a punto dal Governo desunto dal sito del ministero della Salute prevede per il primo trimestre del 2021 la fornitura di circa 20,03 milioni di dosi considerando le promesse 3,32 milioni di dosi aggiuntive di Pfizer e sottraendo le 1,99 milioni di dosi di Bayer-CureVac, che non è ancora autorizzata dalle Agenzie di regolazione. Se tutte le prenotazioni arriveranno, nel primo trimestre l'Italia potrebbe vaccinare circa 10 milioni di cittadini ma il dato più realistico si potrebbe attestare intorno a 6,4 milioni di cittadini. Per avere immunizzati e dotati di anticorpi i primi 23 milioni di concittadini, dovremo aspettare luglio inoltrato; sperando che i già contagiati e guariti, circa 2,3 milioni, abbiano ancora gli anticorpi (cosa non certa a detta degli esperti), avremo a fine luglio circa 25 milioni di italiani pari al 41,66% della popolazione temporaneamente immuni non conoscendo la durata degli anticorpi prodotti dai vaccini. Di questo passo per avere almeno il 65% della popolazione immune, la cosiddetta immunità di gregge, occorrerà quasi tutto il 2021, un tempo insostenibile sia per l'economia sia per le finanze pubbliche. Anzitutto non riusciremo a centrare l'obiettivo di un incremento del Pil al 5% come previsto dalla legge di Bilancio e quindi non riusciremo neppure a ridurre il rapporto debito/Pil né il numero elevato di disoccupati. Considerando che dovremo convivere con questo virus ancora per molti mesi occorre che il Governo passi rapidamente dai ristori alle politiche attive; e ciò si può fare: a) procurandosi sul mercato più vaccini e quindi vaccinare almeno 5 milioni di italiani al mese per arrivare a giugno con almeno 30 milioni di vaccinati, immunizzati a fine luglio, al fine di non compromettere definitivamente per il secondo anno la stagione turistica estiva e mettere le basi per quella autunnale e invernale; b) mobilitando tutti i privati autorizzandoli ad acquistare vaccini e farli, anche a pagamento; nessuno di noi si rifiuterà di pagare 20 euro per la salute propria e dei propri cari; c) impiegando i medici di base e i pediatri per vaccinare i loro assistiti soprattutto con i vaccini che non abbisognano di bassissime temperature; d) impostando una campagna di test pari ad almeno 2 milioni di tamponi a settimana, esclusi i secondi e terzi controlli, per individuare e isolare rapidamente con micro zone rosse la circolazione del virus e applicare immediatamente i protocolli anche con le cellule monoclonali; e) concedendo la deducibilità fiscale alle attività produttive e professionali che fanno test sierologici e tamponi; f) elaborando protocolli standard di prevenzione e cure tempestive. Solo un mix di vaccini, terapie e test può accelerare i tempi della ripartenza economica. E poi iniziare con prudenza le riaperture con regole certe per bar, ristoranti (2 o 3 turni serali solo su prenotazione con test rapidi, distanziamento e sanificazioni tra i turni) e negozi; trasporti con voucher aperti a tutti i privati; tamponi a raffica nelle scuole e controlli veri eliminando quanto più possibile le limitazioni.

