Quando, tempo fa, Papa Francesco proclamò che la Chiesa aveva sempre costruito ponti e non muri, qualche spirito irriverente si domandò cosa intendesse dire. Perché la storia di questa Divina Istituzione è costellata di bastioni protettivi: da quelli di Leone IV che ancor oggi, dopo vari rifacimenti, cingono la Città del Vaticano, a quelli altrettanto imponenti di Castel Sant'Angelo, dove, nel 1527, Clemente VII si rifugiò per sottrarsi dalla furia dei Lanzichenecchi. Naturalmente il Pontefice, che come molti suoi predecessori spesso si...