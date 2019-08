CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Quando si è di fronte ad una svolta politica come quella avvenuta in Italia corre l'obbligo di riflettere anche sul contesto economico nel quale questa svolta viene messa in atto e sulle conseguenze che verranno a prodursi nel campo dell'economia.Partendo dal contesto mondiale è infatti certo che siamo in fase di rallentamento, anche se non si può certo parlare di crisi globale. Negli Stati Uniti si è passati dal 3,1% di crescita del Pil nel primo trimestre dell'anno in corso al 2,1% del secondo trimestre. Nulla di drammatico ma un segnale...