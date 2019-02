CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Quando non può andar peggio di così, lo farà. La legge di Murphy a Sanremo vale più del regolamento. Nel 2017 usai uno shampoo che non faceva schiuma. Raddoppiai la dose. Al nono lavaggio scoprii che era olio per le punte. Un disastro e da lì a poco andavo a cantare Fatti bella. Primo tango, 1987: indossavo un tubino con paillettes grandi come 45 giri, portato dal mio stilista. Per lui non era prevista una stanza in hotel, perciò dormì al gelo sul mio balcone. Per i sensi di colpa, presi gli ansiolitici. Bambini, 1989: i miei...