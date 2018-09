CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Quando nel 1952 il feldmaresciallo Kesselring, condannato per crimini di guerra contro i nostri partigiani, uscì di prigione, affermò con cinica arroganza che gli italiani avrebbero dovuto fargli un monumento. La risposta più severa gli arrivò da un avvocato : «Lo avrai, camerata Kesselring, non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio, non colla terra dei cimiteri dove i nostri compagni giovinetti riposano con serenità, ma col silenzio dei torturati più duro d'ogni macigno..». Parole nobili, che dovrebbero...