Quando Lucio Anneo Seneca, nel 48 d.C., divenne precettore di Nerone per volontà della madre Agrippina, il filosofo, nato a Cordoba nell'attuale Spagna nel 4 a. C., aveva da poco passato la cinquantina. Figlio dell'omonimo grande retore, godeva già di una vasta reputazione soprattutto in quell'alta società cui per ceto e censo apparteneva e della quale tanto bene interpretava le ambizioni, le aspirazioni le vanità, gli umori e i malumori. Il padre, uomo eminente e facoltoso, gli aveva lasciato un cospicuo patrimonio che Anneo renderà...