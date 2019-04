CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Quando la realtà (sociale) supera, al ribasso, la fantasia (politica). Come già era accaduto nel passato per altri interventi di welfare, anche per reddito di cittadinanza e quota 100 previdenziale l'immaginazione governativa ha previsto un volume di adesione che la realtà si sta incaricando di ridimensionare. Fortemente. Quando il vicepremier Di Maio aveva enfaticamente annunciato che con la nuova forma di reddito garantito l'Italia avrebbe debellato la povertà, si era parlato di stampare 5-6 milioni di carte di cittadinanza, perché...