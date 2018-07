CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Quando, il giorno di Capodanno del 1957, si sparse la notizia che Arturo Toscanini era stato colpito nella sua casa di New York da un'emorragia cerebrale, il mondo rimase quasi inebetito. Benchè il Maestro fosse ormai novantenne, e da un paio d'anni si fosse ritirato dalle scene, sembrava impossibile che tanta energia potesse d'un tratto fermarsi. Come per Churchill, si pensava che l'uomo si fosse dimenticato di morire. E invece la fine arrivò due settimane dopo. L'America, che gli aveva dato ospitalità, ricchezza e onori, avrebbe voluto...