«Quando ho scoperto che si poteva fare la frittata senza uova mi sembrava di aver scoperto l'acqua tiepida: una rivelazione!», commenta Emanuela Caorsi. È una farinata senza i classici litri di olio, buona con qualsiasi verdura.

Ingredienti per 2 porzioni

Per la pastella:

160 g di farina di ceci

240 ml di acqua

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 pizzichi di sale integrale

Per il ripieno asparagi o zucchine in

padella, oppure porri al forno (in base

alla stagione)

la scorza di 1 limone bio grattugiata,

maggiorana fresca (facoltativa)

Preparazione

In una ciotola versa tutti gli ingredienti per la pastella. Mescola con una frusta, fino a quando non avrai ottenuto un composto liscio e omogeneo. Puoi scegliere se usarla subito o farla riposare in frigorifero per almeno 2 ore (o una notte), per renderla più digeribile. Prepara le verdure in padella a fuoco vivo (senza acqua) così rimangono croccanti e si caramellano anche un po'. Preriscalda il forno a 180° C (statico) e rivesti una teglia a cerniera da 20-24 cm con carta da forno (più la teglia è grande, più la frittata sarà sottile). Aggiungi le verdure alla pastella e amalgamale. Aggiungi anche la scorza di limone e qualche fogliolina di maggiorana. Trasferisci l'impasto nella teglia e inforna per 30 minuti. Togli la frittata di ceci dal forno e falla raffreddare. Puoi mangiarla subito o trasferirla in un contenitore di vetro e riporla in frigorifero. Consumala entro 3 giorni. Altrimenti, puoi congelarla.

Il consiglio

La farina di ceci può essere sostituita da quella di lenticchie. La frittata, invece che al forno, può essere cotta in padella, a dosi ridotte.

