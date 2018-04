Quando due psicanalisti sono peggio di uno solo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Versatile e altalenante, François Ozon, regista francese che ha da poco superato il mezzo secolo, ha tracciato un'identità comunque identificabile, con una indiscussa capacità di narrare i comportamenti umani posti di fronte a situazioni inattese, spesso inafferrabili, tra la compiutezza di un reale che si sfaccetta spesso nel mistero e un'attrazione fenomenale per gli opposti, non solo per la evidente aderenza al mondo gay, dal quale tuttavia, specie dopo gli ardori iniziali, ha saputo spesso sottrarsi con eleganza.Stavolta con Doppio...