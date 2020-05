Quando, dopo il Concilio Vaticano II, la Chiesa quasi abolì la messa in latino, la spiegazione di una scelta così rivoluzionaria fu semplice: render comprensibile al fedele il testo della liturgia. Alcuni tuttavia obiettarono che le preghiere quotidiane erano ben conosciute anche da chi le recitava in un latino storpiato, mentre altre, una volta tradotte in italiano, sarebbero comunque rimaste indecifrabili, proprio perché esprimevano il mistero della fede. L'esempio più evidente era il consubstantialem Patri del Credo. Il devoto praticante, davanti al nuovo testo (della stessa sostanza del Padre) ne avrebbe capito quanto prima. E se glielo chiedessimo oggi resterebbe addirittura sbalordito, tanto la materia gli è ignota.

Mentre quell'espressione, che costituisce un pilastro della nostra religione, fu il frutto di una lotta lunga e sanguinosa di cui fu protagonista Atanasio di Alessandria, di cui oggi ricorre l'anniversario dell'elevazione a quell'episcopato. A parte il profondo significato per l'intera civiltà cristiana, quella disputa - e quelle cui diede seguito - fu emblematica di una nostra prerogativa universale: quella di impegnarci in riflessioni profondissime, che a distanza di tempo sembrano inutili e quasi surreali.

QUESTIONE DI IOTA

Il problema riguardava il rapporto tra Dio e Gesù. Atanasio sosteneva che fossero della stessa Natura: il termine greco homousìa, significava, detto in termini accessibili, che Padre e Figlio erano la stessa cosa. Questa identità era vista come una bestemmia da Ario, illustre teologo antiocheno, che ne sosteneva la homoiusìa cioè la mera somiglianza. Così la differenza di una iota rappresentò il simbolo di un conflitto che non si limitò a dibattiti dottrinali, ma provocò proteste violente e persino stragi tra le parti opposte. Gli imperatori romani intervennero più volte, cercando un compromesso che riportasse la pace. Niente da fare. Atanasio, dapprima vittorioso, fu poi sconfessato e dovette scappare. Riemerse, convocò concili e sinodi, fu appoggiato e rinnegato da papi e antipapi, incitò è subì persecuzioni, e morì ad Alessandria nel 373. La sua dottrina, già accettata dal Concilio di Nicea del 325, fu riconfermata e integrata nella versione che oggi recitiamo.

La disputa sulla Sostanza di Gesù, che vide la vittoria di Atanasio, diede poi luogo ad una controversia anche maggiore: quella sulla sua Natura. Alcuni sostenevano che avesse solo quella divina; altri solo quella umana; altri entrambe. Anche qui i fermenti diventarono tumulti, e i tumulti massacri, con profanazioni di Chiese, di altari e atti sacrileghi, finché un altro Concilio non definì la duplice Natura di Gesù, vero Dio e vero Uomo, come oggi sappiamo.

Ma la questione non finì lì. Risolti i rapporti tra Padre e Figlio, restava lo Spirito Santo, che non si sapeva da quale dei Due procedesse. La Chiesa romana decise che procedesse da entrambi (Qui ex Patre Filioque procedit), ma le differenze con la Chiesa d'Oriente erano così incolmabili che le due si separarono, e neanche oggi hanno trovato un accordo. Questo fu invece trovato dai deisti inglesi del Seicento, che ritennero tali dispute il frutto di un'immaginazione vagabonda e di banalità enfatiche, da accettare solo come prudente e formale adesione all'ordine della monarchia anglicana.

Voltaire, con il suo corrosivo scetticismo, scrisse un Dialogo di elegante irriverenza tra chi sosteneva che il Padreterno avesse una Natura, due Persone e due Sostanze, ovvero una Sostanza tre Persone e una Natura, oppure una Persona e tre Sostanze ecc ecc. La Chiesa non si allarmò più di tanto. Nella sua immensa saggezza capiva che questo devastante arsenale, come oggi quello nucleare, sarebbe rimasto circoscritto tra le invalicabili mura dei filosofi, e non avrebbe mai raggiunto e vulnerato i comuni fedeli.

L'esausto lettore si domanderà il perché di questa prolissa tirade in ricordo di Atanasio, nell'attuale momento di generale secolarizzazione della cultura e della stessa Chiesa. In effetti ci sembra impossibile che i più robusti ed eruditi intelletti di allora si siano dedicati per centinaia di anni a queste dispute per noi oziose, spesso rimettendoci la carica, la salute e talvolta la vita. Il motivo è che vorremmo ricordare la precaria fragilità della nostra ragione, che ama inoltrarsi in sentieri misteriosi nei quali si perde.

Quando, nel secolo scorso, apparve un'altra fede, che sembrava dovesse sostituirsi a quella tradizionale, la storia infatti si ripetè. Il marxismo fu una caricatura materialistica e grottesca del cristianesimo, promettendo il paradiso in terra della dittatura del proletariato. Eppure per decenni impegnò filosofi, economisti, psicologi e teatranti nella variazioni più sottili della sua visione apocalittica. Dai caffè di Saint Germain alle università più prestigiose, le tesi dei trotzkisti, leninisti, maoisti, strutturalisti, marcusiani, lukacsiani ecc. riempirono migliaia di pagine prolisse in pubblicazioni oggi dimenticate come le logomachie di Cirillo e di Nestorio. E quando Raymond Aron contestò queste divagazioni stravaganti, gli intellettuali di sinistra risposero che comunque era meglio aver torto con Sartre che aver ragione con lui. I confini tra razionalismo, fanatismo e credulità, sono, come si vede, assi sfumati.

GLI IMBONITORI

Queste inconcludenti metafisiche si ripresentano oggi sotto due forme, apparentemente opposte. L'una è quella dei tecnici che, esplorando un settore di loro competenza, pretendono di spiegare tutto: astronomi che con un occhio al telescopio e un altro a un algoritmo dimostrano che Dio non esiste; neurofisiologi che guardando una Tac illustrano i componenti chimici dei sentimenti; psicanalisti che, da un sogno indigesto, spiegano che sei, senza saperlo, innamorato di tua madre. E l'altra è quella dei creduloni, che diffidando dell'intelligenza o dell'onestà dei ricercatori si affidano alle fumisterie degli imbonitori e alle ciarlatanerie degli stregoni.

Queste due esaltazioni sono le stesse di Ario e Atanasio, perché esprimono la medesima arroganza del nostro intelletto a pontificare sull'Assoluto, che è prerogativa della Fede ma è inaccessibile alla ragione. Quest'ultima dovrebbe limitarsi a decifrare le leggi della Natura con umiltà e rigore, consapevole dei limiti dei propri mezzi e della provvisorietà dei propri risultati. Dovrebbe farlo soprattutto ora, nell'emergenza dell'epidemia, senza affidarsi a dilettanti televisivi ma senza pretendere dalla scienza risposte immediate, certe e rassicuranti. E senza disperdere le proprie energie in dibattiti sterili, come quelle di un tempo tra nestoriani e monofisiti, ma semplicemente cercando i mezzi per vivere meglio, e possibilmente in buona salute.

