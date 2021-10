Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Una delle caratteristiche dei beatles era che sapevamo prestare attenzione alle casualità. E poi agire in base a quelle. Quando capitava che un nastro suonasse per caso a ritroso, ci fermavamo e dicevamo: «Che cos'è?». Molti altri avrebbero detto: «Oddio, cos'è questo suono orribile?». A noi invece è sempre piaciuto farci distrarre da quelle idee. Nel caso di Sgt. Pepper, ero andato negli Stati Uniti a vedere Jane Asher, che era in...