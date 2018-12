CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Quale famiglia c'è dietro un giovane che non studia, non lavora, non sta facendo uno stage, ossia un periodo di formazione professionale degno del nome? Che non legge, se non messaggi irrilevanti sui social? Che non scrive, se non frasi sincopate da piccolo cabotaggio dell'esistenza, per le quali è sufficiente un gruppetto di neuroni, mentre triliardi di magnifiche cellule nervose si avviliscono e muoiono, senza stimoli e senza progetti di vita capaci di accendere un entusiasmo così intenso da non far dormire per l'eccitazione? Che non fa...