Qualche giorno fa un amico mi ha girato un messaggio su WhatsApp: Con un solo schiaffone, le mamme di una volta ci aprivano i chakra, ci equilibravano il karma, ci pulivano l'aura e risparmiavano un sacco di soldi di psicologo. Come a dire che le mamme di oggi non sono più in grado di tirar su i loro figli né di farli rigare dritto. Come a dire anche che le mamme di oggi gli schiaffoni tutt'al più preferiscono mollarli agli insegnanti. Come a dire, ancora, che le mamme di oggi sanno solo delegare a terzi i compiti e le responsabilità...