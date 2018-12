«Quadro in camicia» Successo negli Usa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Successo per Elisabetta Sfarda, la 33ennem (nella foto) pittrice di Spinea che ha recentemente esposto a Los Angeles alla mostra collettiva di artisti italiani Evoluzioni e metamorfosi di arte che si è svolta alla Galleria Gloria Delson Contemporary. Lo specchio dell'anima, che si ispira alla poetica dell'arte povera utilizzando una camicia, ha suscitato molta curiosità e attenzione. Punto di partenza ed elemento centrale del percorso dell'artista veneziana è la sempre camicia, capo d'abbigliamento per eccellenza, che assume come oggetto...