Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRASFERTAROMA Non c'è da perdere tempo, anzi bisogna accelerare verso il prossimo mondiale, come ha ricordato il capitano di serata Bonucci. Nessuna pausa è concessa. Nè all'Italia, imbattuta da 23 partite, nè a Mancini, il ct che ha riportato entusiasmo attorno agli azzurri con idee e gol. E record, come quello assoluto degli 11 successi di fila nel 2019 con l'en plein storico (10 su 10) nelle qualificazioni europee e l'altro dei 64...