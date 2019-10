Pusher a scuola 17enne arrestato è in carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MARGHERAEra fuggito dalla comunità di recupero in cui era finito dopo essere stato scoperto a spacciare a Trento. Lui, 17enne tunisino, aveva deciso di cambiare e si era spostato a Marghera. I carabinieri della stazione locale l'hanno individuato sabato pomeriggio, durante i controlli antispaccio del fine settimana. Il minore è stato rintracciato e arrestato, in base alla misura cautelare precedentemente emanata dal tribunale di Trento, per una serie di episodi spaccio commessi nel 2019 nell'area delle scuole della città. I suoi clienti...