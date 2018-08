Punte di diamante per bruciare le aritmie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ECCELLENZAMESTRE Dentro al cuore per bruciare le aritmie: all'Angelo gli elettrofisiologi dell'Ulss 3 Serenissima sperimentano, per le operazioni di ablazione delle aritmie cardiache, nuove sonde con sensori in diamante nella punta. «Con questi nuovi strumenti spiega il primario di Elettrofisiologia Sakis Themistoclakis diamo efficacia ancora maggiore ai nostri interventi. Come con i cateteri tradizionali, anche con questi nuovi cateteri ci spingiamo, attraverso le vene, fino all'interno del cuore. E con la punta del catetere andiamo in...