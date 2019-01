Pulmino ko: sospeso il trasporto anziani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LIDO(L.M.) L'associazione benefica Una mano per tutti ha sospeso dal primo gennaio il servizio di trasporto gratuito al Lido per anziani con difficoltà motorie e persone diversamente abili. Una decisione presa a malincuore, ma necessaria per ragioni di sicurezza degli utenti e dell'autista Luigino Iop, volontario che si è sempre impegnato in questo servizio gratuitamente. Il pulmino, ormai obsoleto, non è più in grado di circolare mantenendo gli standard di sicurezza ed efficienza. Non è la prima volta che l'associazione lancia un appello...