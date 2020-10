LO STILISTA

C'è movimento di poltrone da Roberto Cavalli. Alla direzione creativa, dopo insistenti rumors, messaggi cifrati su Instagram e no comment da parte dell'azienda, appare sempre più certa la nomina di Fausto Puglisi, che va ad aggiungersi a quella di Ennio Fontana in qualità di direttore generale. Il marchio, passato a fine 2019 nelle mani del miliardario Hussain Sajawani, fondatore e presidente del colosso del real estate di Dubai Damac properties, con Puglisi traccerebbe un futuro stilistico legato al mondo delle star. Nato a Messina, lo stilista si trasferisce in America nel 1999. È qui che affina la sua estetica che lo conduce a dare vita al brand che porta il suo nome una volta tornato in Italia e che oggi è conosciuto per un'immagine strong, tra oro, decori, colori vivaci, amata da star internazionali come Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna. Da Cavalli il ruolo di direttore creativo è rimasto vacante da quando Paul Surridge ha lasciato lo scorso anno, dopo essere succeduto a Peter Dundas, e le ultime collezioni sono state progettate dal team creativo interno. La collaborazione con il marchio sarebbe la sua seconda direzione creativa di un marchio, a parte quello personale, dopo quella di Ungaro con il quale, nel 2013, ha debuttato a Parigi.

Veronica Timperi

