VENEZIA Nessuna società cinese o a capitali cinesi, come si vociferava sui social, ha rilevato l'ex pasticceria Rosa Salva nelle Mercerie, immobile situato poco prima delle poste di Ca' Faccaron. Il locale, che ora si chiama Le Mercerie, è condotto infatti da Massimo Grosselle, veneziano ed attuale titolare della pasticceria insieme alla giovane e intraprendente figlia ventunenne, Veronica. Grosselle è anche socio fondatore del Caffè del Lovo, la cui compagine societaria, però, non ha nulla a che fare con Le Mercerie.

«Si tratta di due società diverse e separate e registrate autonomamente alla Camera di Commercio», puntualizza Grosselle che è socio di diverse realtà veneziane nel campo della ristorazione, tra cui appunto la G&G srl che ha fondato insieme alla figlia Veronica per gestire unicamente l'ex pasticceria Rosa Salva. Da marzo scorso lo storico locale non ha quindi più niente a che fare con la famiglia di pasticceri e ristoratori Rosa Salva che continuano però a gestire altre quattro sedi a Venezia e Mestre.

«L'obiettivo mio e di mia figlia Veronica è di continuare nel solco della tradizione e dell'alta qualità gastronomica», aggiunge Grosselle. Sul banco all'interno del locale fanno bella mostra di sé nuovi prodotti riforniti da Marchini.

«Abbiamo scelto di farci rifornire da Marchini perché è una nota e premiata ditta veneziana nonché una famiglia amica che produce ottimi prodotti sia dolci che salati», conclude l'imprenditore veneziano. Tra le novità la linea di dolcetti tipici veneziani in pasta frolla.

Claudia Meschini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

