PUBBLICI ESERCIZIMESTRE Quanti sono e quanto rendono i plateatici nel Comune di Venezia? La risposta alle domande poste dal consigliere Rocco Fiano (Pd), insieme ad un quadro d'insieme della situazione dei plateatici a Venezia e in Terraferma sono stati oggetto dei lavori della ottava e nona commissione Consiliare, convocate ieri pomeriggio in Municipio a Mestre. L'interrogazione è partita dalla menzione di un regolamento comunale del dicembre 2017, pensato soprattutto per Mestre, che prevede una riduzione del tributo dovuto dagli esercizi...