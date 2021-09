Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Pubblichiamo un estratto del libro Strana vita, la mia, in uscita domani per Solferino. Romano Prodi si racconta per la prima volta in queste pagine scritte con Marco Ascione: la vita intensa di un protagonista della nostra storia. Vicino alla Democrazia cristiana, ma non dentro. Fondatore dell'Ulivo, senza farne un partito. Cattolico osservante, ma «adulto». Atlantista, ma ostinato coltivatore del multilateralismo, impegnato a trarre il...