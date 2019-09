CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Pubblichiamo la prefazione del Segretario di Stato al libro Lo stupore di Dio-Vita di Papa Luciani di Nicola Scopelliti e Francesco Taffarel. Pietro Parolin Ad Albino Luciani mi lega una sincera devozione, e pur non avendolo conosciuto personalmente per evidenti ragioni anagrafiche ho avuto modo di rallegrarmi, in occasione della sua elezione al Soglio pontificio, avvenuta tra l'altro dopo un solo giorno di Conclave.Con lui condivido le origini venete ed una religiosità tipica di queste zone, che hanno dato alla Chiesa due pontefici nel...