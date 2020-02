L'INCIDENTE

MESTRE Prima ha provocato l'incidente, poi se ne è andato senza assicurarsi delle condizioni dei coinvolti. Ora la polizia locale lo sta cercando per fuga e omissione di soccorso. Un automobilista, ieri mattina poco dopo le 12, uscendo da via Baracca, ha impegnato la carreggiata in attesa di svoltare. Nel fare la manovra, però, ha finito per tagliare la strada a uno scooter che, per evitarlo, ha sconfinato nell'altra parte della carreggiata, andando a scontrarsi contro un'auto che procedeva in senso opposto. Tutti e due i conducenti sono rimasti feriti, nessuno dei due in maniera grave, fortunatamente. L'uomo alla guida dell'auto che usciva da via Baracca, però, non si è minimamente curato di quanto era appena successo. Ha ripreso la sua strada e se ne è andato.

Il reparto motorizzato della polizia locale, una volta sul posto, ha iniziato i rilievi del caso. Nonostante l'automobilista fuggito non fosse direttamente coinvolto nello schianto, avrebbe dovuto fermarsi comunque come parte in causa nell'incidente. A quel punto sono iniziate le ricerche: l'uomo ora rischia una denuncia per omissione di soccorso. La polizia locale è alla ricerca di ulteriori testimonianze e nelle prossime ore valuterà i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.

