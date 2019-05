Prove del Mose, guai alle valvole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE PARATOIEVENEZIA Ultimo test, mercoledì prossimo, per la movimentazione delle paratoie del Mose della schiera del Lido San Nicolò, dopo le operazioni di sollevamento che si sono svolte nei giorni scorsi sul lato dell'Isola Novissima, a gruppi di cinque, in condizioni meteomarine assolutamente favorevoli. In questi giorni si lascerà spazio al traffico delle navi da crociera del week end - tra ieri mattina e martedì ne transiteranno addirittura una quindicina attraverso la bocca di porto del Lido - mentre mercoledì si concluderanno le...