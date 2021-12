CAVALLINO-TREPORTI

Ben 655 ore dedicate ai servizi, 237 quelle per gli interventi su campo e 107 per la prevenzione. Ma anche 713 ore di formazione che i volontari hanno svolto sia in aula che in addestramento anche grazie ai mezzi a disposizione. Sono alcuni dei principali numeri dell'attività svolta durante il 2021 dai volontari della Protezione civile di Cavallino-Treporti, illustrati dal comandante Stefano Valleri al sindaco Roberta Nesto.

Ad essere evidenziata è stata la funzionalità della nuova piattaforma elevabile snorkel, mezzo classificato antincendio e da soccorso, che nei soli nove mesi di operatività ha già eseguito 28 interventi tra i quali la messa in sicurezza della viabilità, gli interventi a soccorso e salvataggio di persone e animali, la messa in sicurezza di manufatti. Tra le attività di formazione è stata ricordata la giornata di addestramento di antincendio boschivo e di interfaccia che i volontari hanno promosso, assieme all'amministrazione comunale, il 2 ottobre e che ha coinvolto gli enti competenti in materia di Protezione Civile, numerosi volontari e per la prima volta molti dipendenti delle strutture ricettive, i quali hanno avuto l'opportunità di approfondire le tecniche.

«Quello del volontariato e della sicurezza - spiega Renzo Orazio, capogruppo di Patto Civico - è un percorso virtuoso e necessario per il nostro territorio. L'amministrazione continua a dimostrare che investire in queste risorse è fondamentale per rispondere in termini di sicurezza a tutta la comunità. Il prossimo passo è l'acquisto di un nuovo mezzo che andrà ad ampliare il parco macchine, consentendo sia il trasporto di nove persone sia all'occorrenza un servizio di sala operativa mobile con funzioni di informazioni alla cittadinanza. L'auspicio è che nei prossimi mesi si avvicinino a questa realtà nuovi volti, per continuare a far crescere il gruppo di volontari».

Giuseppe Babbo

