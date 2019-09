CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROTAGONISTIGENOVA Il Made in Italy della nautica apprezzato a Cannes e pronto ad esibirsi anche a Genova riserva un aspetto sorprendente e poco noto: al suo interno si fa valere un insospettabile Made in Sud. In prima linea, in questa squadra di meridionalisti tutta da scoprire, ci sono cantieri della Campania e della Calabria. Se ne è avuta prova a Cannes, se ne avrà conferma a Genova. Nel salone francese ha conquistato la scena lo Sherpa XL, originale yacht di 24x7 metri prodotto a Torre Annunziata (Napoli) da Arcadia, cantiere nato...