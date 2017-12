Protagonista veneto per il sequel di Salvatores

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PELLICOLAFa parte del genere young adult, ma in realtà ha diversi livelli di lettura Il ragazzo invisibile. Seconda Generazione, il sequel del primo Ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores, previsto nelle sale cinematografiche italiane per il prossimo 4 gennaio per la produzione Indigo Film e Rai Cinema e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. Nel frattempo ieri c'è stata l'anteprima regionale a Trieste, alla presenza del regista, del protagonista veneto Ludovico Girardello e della produttrice Francesca Cima....