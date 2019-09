CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROTAGONISTABERLINO Sole, acqua e vento. Per presentare al mondo la sua prima automobile completamente elettrica, la Taycan, Porsche ha evocato le tre principali fonti di energia pulita più conosciute. Ha presentato la nuova Taycan in contemporanea in tre località simboliche del nostro pianeta dove di quelle fonti di energia ce n'è in abbondanza. Il lancio europeo è stato legato al concetto di sole, ed è avvenuto in un grande complesso fotovoltaico della Germania (a Neuhardenberg, vicino Berlino); l'evento americano invece è stato...