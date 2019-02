CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROTAGONISTAAlla corte di Claudio Baglioni, in questa 69^ edizione del Festival di Sanremo, splende l'arte di Mara Turra, presidente dell'associazione Formazione Fioristi e della Scuola Internazionale Mastrofioristi. Mara, che alterna l'attività di formatrice e insegnante a quella di commerciante a Monselice, è stata chiamata all'Ariston, Franco Barbagelata, presidente del mercato di Sanremo. E proprio nella città dei fiori e della musica è approdata con il collega Stefano Boscolo, per dirigere parte della squadra di fioristi che in queste...