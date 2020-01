PROSA

La Stagione Teatrale di Bassano del Grappa, realizzata in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto e il Circuito Multidisciplinare Arteven, continua con la rilettura di un grande classico del teatro europeo: Molière/Il Misantropo (ovvero il nevrotico in amore), in scena al Teatro Remondini, lunedì 20 gennaio alle 21, con Valter Malosti, nel ruolo di un eccentrico Alceste.

Valter Malosti, regista, attore e artista visivo pluripremiato in Italia e all'estero, dopo il grande successo della sua rilettura de La scuola delle mogli, torna ad affrontare Molière, e lo fa proponendo al pubblico un Misantropo del tutto inedito. Malosti sceglie qui di adattare il testo insieme al giovane autore Fabrizio Sinisi, incrociandolo con echi di grandi autori del Novecento, soprattutto Thomas Bernhard, e con un altro grande capolavoro molieriano: il Don Giovanni, creando così un doppio volto della lotta all'ipocrisia su cui sembra essere fondata la società. Ma anche, proprio nell'incrociarsi di questi due iconici personaggi, un lucido saggio sul desiderio e l'impossibilità di esaudirlo, sul conflitto tra uomo e donna, uomo e società, uomo e mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

