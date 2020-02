PROSA

L'eterno conflitto tra il Re e la fanciulla, tra Ragion di Stato e Pietas dell'Antigone di Sofocle va in scena da oggi al 9 febbraio al Teatro Mario Del Monaco di Treviso con Sebastiano Lo Monaco nelle vesti di Creonte e Barbara Moselli nei panni di Antigone, diretti da Laura Sicignano.

I due attori affiancati da un cast di interpreti siciliani, danno vita alla celebre tragedia sofoclea, in uno spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Catania, in cui l'azione e la relazione sono privilegiate rispetto alla dizione, e dove la drammaturgia si intreccia con il suono e la musica dal vivo. Lo spazio astratto e visionario richiama macerie di palazzi sventrati, evoca scenari mediorientali di guerre infinite, tecnologia e miseria. Per l'appuntamento con Dialoghi in scena, domani, alle 18, i protagonisti dello spettacolo incontrano il pubblico, durante l'incontro moderato da Antonia Piva, dirigente scolastico del Liceo Statale Duca degli Abruzzi. Lo spettacolo è con Sebastiano Lo Monaco, Lucia Cammalleri, Egle Doria, Luca Iacono, Silvio Laviano, Simone Luglio, Franco Mirabella, Barbara Moselli, Pietro Pace scene e costumi Guido Fiorato musiche originali eseguite dal vivo Edmondo Romano luci Gaetano La Mela Produzione Teatro Stabile di Catania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA