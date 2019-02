CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROSA A CENASono due interpreti, attori e autori, davvero speciali quelli che saliranno sul palco del Teatro del Pane questo weekend. «Per parlarci di oggi e del nostro tempo non facile, per parlare a noi che siamo immersi in un mondo imbruttito da conflitti sociale e dai loro toni spesso esasperati, Arianna Porcelli Safonov e Gianmarco Busetto mi sono sembrati ideali, perfetti per il nostro pubblico, così attento, sensibile e voglioso di trovare nel teatro una chiave di lettura e, perché no, una nuova direzione per riflettere e capire»....