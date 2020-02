CHIOGGIA

Le forze politiche hanno deciso di avversare in tutti i modi il progetto per la realizzazione del terminal container in mare aperto, al largo della foce del Brenta, collegato alla terraferma mediante un ponte stradale e ferroviario lungo quasi due chilometri e mezzo. Preso atto delle posizioni emerse nel corso della seduta consiliare aperta tenutasi mercoledì, la presidenza ha già diramato il testo del documento che sarà posto all'ordine del giorno, lunedì prossimo. Eventualmente ritoccato in alcuni dettagli, dovrebbe essere approvato all'unanimità. La deliberà sarà inviata a tutti gli enti interessati all'iter che potrebbe condurre alla realizzazione dell'opera. «L'eventuale costruzione della piattaforma da 26 ettari (estesa pressappoco quanto il centro storico di Chioggia), in grado di movimentare fino a 2 milioni di container all'anno riporta il testo lascia perplessi. Benché presentato come porto ecologicamente sostenibile, il Vgate inciderebbe pesantemente su turismo, pesca e agricoltura. Apparentemente esaustivo per quanto concerne l'ambiente, il progetto, essendo incentrato sulle necessità di sviluppo del traffico container nell'Alto Adriatico, trascura le esigenze del territorio». Evidenziate la carenza di infrastrutture stradali e ferroviarie e la delicatezza della zona prossima alle foci di tre fiumi, il documento prosegue asserendo che un'opera del genere risulterebbe avulsa dal contesto storico. Il terminale causerebbe inquinamento acustico ed atmosferico; inoltre, insidiare l'integrità del parco marino delle Tegnue. I consiglieri temono pure l'insorgenza di fenomeni erosivi causati dalle correnti marine, oltre all'impatto visivo dell'intera struttura sovrastata da gru alte 70 metri. Dànno, quindi, per scontato un forte impatto sulla spiaggia dell'Isola Verde. In pratica, Chioggia correrebbe il rischio d'essere obbligata a diventare una città industriale, senza possederne la naturale vocazione.

COMITATO TECNICO-POLITICO

L'approvazione del documento comporterebbe la costituzione di un comitato tecnico-politico incaricato di seguire ogni procedura. Il Consiglio dovrebbe, poi, aggiornare il Piano di assetto territoriale, rendendo il Vgate incompatibile con lo strumento urbanistico. Comporterebbe, infine, l'avvio di azioni indirizzate alla Presidenza ed al Consiglio regionale, affinché il Piano dei trasporti del Veneto possa essere adeguato in funzione delle esigenze di mobilità rispondenti ai bisogni del territorio. Nessun spazio, invece, per le strutture viarie e ferroviarie indispensabili al nuovo porto.

