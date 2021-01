FORMAZIONE

Dalla scuola sul palcoscenico alla professione sulle scene nazionali, ma anche davanti alla telecamera. È un percorso virtuoso quello che porta gli allievi dei percorsi di formazione teatrale attivati in Veneto a realizzare i propri progetti occupazionali. E se in passato dalla Scuola del Teatro Stabile del Veneto sono usciti talenti come Sofia Taglioni e Roberta Barbiero, Margherita Mannino e Anna Tringali - approdate sui palcoscenici nazionali, ma anche al cinema e nelle serie Tv oggi lo Stabile è partner di Accademia Teatrale Veneta e Regione nel progetto TeSeO (Teatro Scuola e Occupazione).

Oltre 10mila ore di formazione, di cui quasi 2mila svolte a distanza per 1358 allievi attori e professionisti del settore, 50 scuole secondarie coinvolte, 14 corsi di specializzazione avviati e 16 in programma durante il 2021. E poi ancora due nuovi spettacoli prossimi al debutto e un progetto speciale per i 700 anni dalla morte di Dante con gli attori della Compagnia Giovani. Sono questi i numeri del progetto Modello Veneto TeSeO Teatro Scuola e Occupazione con i fondi europei FSE (per un importo complessivo di 1,53 milioni di euro) ai quali si aggiungono 827mila euro destinati dallo Stabile e dall'Accademia. L'accordo del 2018 ha portato all'avvio di un percorso che ha accompagnato e accompagna i giovani dai primi rudimenti fino ai primi ingaggi.

COMPAGNIA GIOVANI

Mentre la chiusura dei teatri al pubblico ha trasformato i cartelloni dello Stabile veneto in palinsesti virtuali, una delle nuove produzioni ha coinvolto anche la Compagnia Giovani (che nasce dalla scuola). Lo spettacolo Le regole dell'adolescenza, diretto da Lorenzo Maragoni e nato per essere presentato dal vivo al pubblico delle scuole, debutterà il 4 febbraio sulla piattaforma digitale Backstage dello Stabile del Veneto. A dicembre 2020 è stato inoltre avviato il progetto Divina Commedia, che nel 2021 sarà prodotto dal Teatro Stabile con la regia di Fabrizio Arcuri e la drammaturgia di Fausto Paravidino (Inferno), Letizia Russo (Purgatorio) e Fabrizio Sinisi (Paradiso). Infine, a maggio 2021, riprenderà l'allestimento del Sogno di una notte di mezza estate per la regia di Giorgio Sangati, sospeso a causa dell'emergenza sanitaria, che debutterà nella prossima Estate Teatrale Veronese.

DIPLOMI E VISIONE

I diplomi ai giovani allievi che hanno concluso il proprio percorso formativo a fine 2020 sono stati consegnati ieri. «Investire sulla formazione continua dei nostri giovani talenti è l'unica strada percorribile per rilanciare non solo il settore dello spettacolo dal vivo, ma l'intero sistema economico del territorio ha sottolineato il presidente dello Stabile Giampiero Beltotto - Con questo progetto abbiamo portato i nostri ragazzi dai banchi di scuola fino ai grandi palcoscenici del Teatro Stabile del Veneto e di numerose città italiane con produzioni di successo e un eccellente lavoro di recupero e valorizzazione della commedia dell'arte».

Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA