PROGETTO CULINARIO

Si chiama Mappamondi ed è il frutto di incroci di vite ed esperienze nel campo della ristorazione, dell'accoglienza e della sostenibilità. Nasce alla fine di un progetto culinario di integrazione culturale, Sudest 1401, nominato dal Gambero Rosso come miglior ristorante etnico 2019 e curato dagli stessi che adesso promuovono Mappamondi.

MAPPAMONDI

In particolare lo chef Bamba Barry che lega la sua esperienza ventennale nella ristorazione veneziana al gusto proprio del suo paese d'origine, l'Africa, affiancato da Iole Provino, project manager, in un suggestivo sposalizio tra la cucina etnica e la cucina tradizionale italiana, valorizzando le tipicità locali e, allo stesso tempo, promuovendo lo scambio culturale. Un incrocio sensoriale per accostare le tradizioni e i punti in comune delle diverse comunità.

A metà settembre, in un incantevole e segreto giardino nell'isola della Giudecca a Venezia, per la presentazione della nuova collezione del brand Lá Fuori chiamata Road to Barmer, proprio Mappamondi ha disegnato un cross-cultural menu, fra Falafel e Hummus, Pollo Yassa senegalese e Caponata Siciliana, Cous cous di verdure marocchino, Riso con gamberi e latte di cocco e Gamberi in saor al porro.

