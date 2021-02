PROBLEMA CASA

VENEZIA Due sfratti con l'intervento dell'Ufficiale giudiziario hanno caratterizzato, ieri mattina, l'area chiamata Casette alla Giudecca, dietro Sant'Eufemia. Un agglomerato di case popolari, per la maggior parte dell'Ater. I procedimenti avevano molto in comune: la zona, l'occupazione da anni senza titolo degli alloggi, il fatto che i due ufficiali giudiziari erano al primo accesso. Il blocco totale degli sfratti del 2020, infatti, ha fatto ricominciare i procedimenti da zero, anche quelli che duravano da anni, per occupazione abusiva. Le nuove normative bloccano solo gli sfratti per morosità inconsapevole, ma li consentono verso coloro che abitano case senza titolo, quanti sono oggetto di pignoramento o hanno raggiunto la fine del contratto di locazione. I due ufficiali giudiziari sono stati attesi da circa trenta giovani aderenti all'Agenzia sociale per la Casa (Asc) e da una decina di residenti; alle Casette, hanno fatto colazione tutti insieme ed all'aperto. La zona è stata riempita di cartelli e striscioni, oltre a chiavi di carta da consegnare simbolicamente all'Ater. Marika ha 42 anni ed abita al civico 692 con il figlio maggiorenne. È nata alla Giudecca e qui ha voluto risiedere a tutti i costi, occupando un piccolo appartamento dell'Ater. Stessa situazione per la cinquantenne vicina, Donatella. Lo sfratto della prima è stato rinviato al 25 maggio, mentre l'Ufficiale tornerà il 12 aprile per Donatella. «In questo tempo di crisi - ha comunicato l'Asc - gli sfratti dovrebbero essere bloccati per tutti. C'è chi deve scegliere se pagare l'affitto oppure mangiare. Pensavamo che l'Ater si astenesse dal proseguire le azioni giudiziarie, anche e soprattutto perché qui nell'area ci sono 40 case vuote». A metà marzo, l'Asc, insieme ad Adl Cobas, aprirà uno sportello informativo gratuito in campo Santa Maria Formosa, relativo alla residenza a Venezia.

Tullio Cardona

