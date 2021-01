VENEZIA (L.M.) I piccoli calciatori del Pro Venezia donano 1046 euro alla clinica pediatrica oncologica Città della Speranza di Padova. Bella iniziativa di solidarietà, all'insegna della bontà e della speranza per il futuro, è quella che ha messo in campo la società sportiva Pro Venezia, con i suoi tesserati del Settore giovanile e Scuola calcio con le rispettive famiglie e la dirigenza del club. Ad ispirare la raccolta fondi è stato mister Giannino Vianello, responsabile della Scuola calcio e sempre in prima linea a promuovere gli aspetti educativi e sociali del calcio. L'importo raccolto, grazie a donazioni spontanee, è stato consegnato al Centro sportivo di Sant'Alvise, direttamente nelle mani del responsabile per la provincia della Città della Speranza Fabio Rigo dal dg del Pro Venezia, Andrea Bortolini. Questo gesto solidale è stato coordinato dai responsabili del Settore giovanile della società calcistica lagunare, Umberto Cecchi e Dino Zanella, e ha avuto risultati al di sopra di ogni aspettativa. «Insieme ai ragazzi e alle famiglie - hanno ricordato Bortolini e Vianello - abbiamo voluto dare un piccolo segnale e di vicinanza a chi soffre e la dimostrazione pratica che attraverso lo sport, si vivono e trasmettono dei valori».

