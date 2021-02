ERACLEA

Il Comune riceve un appartamento, di circa 50 metri quadrati, in donazione da un uomo non residente a Eraclea ma proprietario di un alloggio di via Bova, a Torre di Fine. L'offerta è stata protocollata lo scorso ottobre enell'ultimo consiglio comunale l'amministrazione comunale ha accettato la donazione. «Abbiamo fatto tutte le verifiche ha spiegato l'assessore al Bilancio Michela Vettore non ci sono ostacoli ad accettare la donazione, anzi questa offerta per il Comune crea solo dei vantaggi. Abbiamo visitato l'immobile con i nostri tecnici e si trova in buono stato, gli spazi comuni sono pochi e le spese ridotte. Di fatto può essere utilizzato immediatamente, viste le difficoltà abitative collegate anche alla crisi generata dal Covid-19; abbiamo convenuto di usare l'alloggio per l'edilizia residenziale pubblica». Perplesse le opposizioni: «Non ci sono sufficienti informazioni dice Danilo Biondi di Vivere Eraclea per valutare la convenienza economica, non sappiamo nemmeno come sia la situazione condominiale». Sulla stessa scia anche Giovanni Burato di Buongiorno Eraclea che ha ribadito: «serviva più prudenza prima di accettare la donazione». (G.Bab.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA