VENEZIA Alla rincorsa per gli ultimi regali da infiocchettare sotto l'albero, si è aggiunta a Venezia quella degli agenti di Polizia perché i passanti indossassero correttamente la mascherina in calle. L'ultimo fine settimana pre-natalizio si è infatti trasformato in Laguna nel primo del Veneto in zona gialla, dopo il cambio di colore anticipato dall'ordinanza che il governatore regionale Zaia ha presentato all'alba di venerdì sera. Un giro di vite repentino con cui si è imposto l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aria aperta, ad esclusione dei bambini di età inferiore a 6 anni, insieme a diverse altre indicazioni di sicurezza. 48 ore di prevenzione in più si sono aggiunte in capo a quelle che già avrebbero coperto da oggi le festività fino al 15 di gennaio, costruendo una barricata protettiva a qualsiasi potenziale occasione di assembramento che da copione si crea nel capoluogo lagunare nei giorni che precedono il Natale.

La pagella di monitoraggio anti-Covid della prima giornata veneziana in giallo emerge a chiari numeri dai dati raccolti e diffusi dalla Prefettura. Sabato, delle 4.987 persone a cui è stato controllato il Green-pass dalle forze dell'ordine, 5 sono state sanzionate perché ne erano sprovviste. 50 sono state invece quelle multate perché non in possesso di mascherina, mentre delle 253 attività o esercizi presi in esame, a 2 è arrivata la contravvenzione. Non risultano in compenso alcuna denuncia, né chiusura provvisoria, sintomo che la risposta alle nuove regole precauzionali è nel complesso positiva. E lo stesso è apparso dal di fuori dalla cabina di regia, nelle strade dello shopping ad esempio, che non sono state prese d'assalto come solitamente accade in questo periodo dell'anno, quando agli ingressi delle botteghe del centro e delle callette più periferiche si formano code per gli acquisti dell'ultimo minuto. Anche ieri le forze dell'ordine sono state impegnate nei controlli sulla strada (mascherine), sui mezzi pubblici e in bar e ristoranti (verifica del green pass), in particolare la polizia locale di Venezia. A ieri, però, non erano ancora disponibili i dati né sarebbero state registrate criticità.

Così non è stato e per l'80 per cento chi era a passeggio dalla tarda mattinata di ieri fino a sera, aveva indosso la mascherina, anche nei punti della città scoperti dai controlli dei poliziotti. In piazza San Marco, invece, le divise giallo fluorescente degli addetti della Locale sono state in movimento per tutto il week-end. Non hanno smesso per un istante di ricordare ai turisti di mantenere il distanziamento consono fra di loro, di non raccogliersi a viso scoperto per scattare foto di gruppo fuori dalla basilica e di tenere la mascherina centrata sul volto e non appesa al polso come un bracciale. Le stesse accortezza sono state ricordate a chiunque altro non le rispettasse fuori dalla sua abitazione. Nel complesso, le basse temperature e la nebbia dei primi due giorni di semaforo giallo hanno di base stemperato la folla per strada. A Rialto in Erbaria, in Pescheria e in campo San Bortolo non si sono aggregate comitive, né di veneziani né di stranieri, cosa che usualmente in questi giorni avviene. I pochi intenti a bere il caffè o l'aperitivo all'esterno, lo hanno fatto a debita distanza e inforcando subito dopo un sorso la mascherina come fossero occhiali da vista. La stessa attenzione è stata osservata nei pontili dei vaporetti, e così in centro storico nelle Mercerie e nella zona tra San Luca e San Marco, come in quella dei Santi Apostoli, lungo Strada Nova, o a Castello. Anche i bar e i ristoranti si stanno attenendo con maggiore fiscalità alla lettura della certificazione verde, mentre i clienti, nella maggior parte, non si fanno ripetere due volte di indossare la mascherina non appena si alzano da tavola. Tendono anzi a entrare nei locali con la schermata del telefono già illuminata sul loro codice Qr, o la stampa dello stesso pronta per essere esibita. Superato il rodaggio, Venezia si avvicina ai suoi giorni-clou.

