TELEVISIONEDebutta oggi con i primi 5 episodi in esclusiva su Prime Video in 240 paesi lo show non-fiction italiano Amazon Original The Ferragnez - La serie, che ha per protagonista la giovane coppia: Chiara Ferragni, Fedez e famiglia. Prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios è un racconto del dietro le quinte della quotidianità di questa coppia speciale, lei imprenditrice digitale famosa nel mondo, lui autore rapper maitre a penser,...