IL PUNTO

MIRA Nelle scuole di Mira orario provvisorio, ridotto, per mancanza di docenti, anche per la prossima settimana ed i genitori protestano per i disagi. «I bambini sono stati a casa mesi e per la quarta settimana consecutiva da quando è iniziato l'anno scolastico abbiamo, anche per l'infanzia, l'orario ridotto lamentano i genitori Non potevano organizzare prima le nomine dei docenti? Purtroppo molti genitori lavorano e non poter utilizzare il servizio scolastico, nemmeno per la materna, con l'orario completo dalle 8.30 alle 16.30/17 crea molte difficoltà alle famiglie. Chi può - ricordano i genitori - conta sui nonni per tenere i bambini più piccoli nonostante venga fortemente sconsigliato per il pericolo di contagio del Covid, mentre altri puntano sui permessi di lavoro ma questo è un periodo difficile anche a livello occupazionale». A parte i primissimi giorni di scuola gli istituti miresi hanno attivato da subito l'orario provvisorio ridotto, 812 oppure 8.30-12.30 con ingressi differenziati ma quando giovedì scorso sono arrivate le circolari comunicando che anche per la prossima settimana, dal 5 al 9 ottobre, le scuole dell'infanzia, le primarie e le medie di Mira 2 (Oriago, Borbiago e Marano) e di Mira 1 (Mira Porte, Mira Taglio e Gambarare) ci sarà l'orario ridotto i genitori sono entrati in agitazione. «Comprendo i disagi delle famiglie ma la questione è generalizzata per tutte le scuole italiane risponde Angelina Zampi dirigente scolastica di Mira 2 Siamo in difficoltà anche noi dirigenti, solo dal 1. ottobre, ossia da quando l'ufficio scolastico regionale ci ha restituito i docenti non assegnati per la scuola primaria, possiamo procedere direttamente noi come dirigenti alle nomine, soprattutto per le supplenze brevi, 2-3 mesi, ma non è ancora chiaro da quali graduatorie possiamo attingere. Alcune scuole hanno attivato orari ridotti ma differenti per le classi ma a noi è sembrato più corretto uniformare gli orari per tutti i cicli scolastici». Un discorso più complesso riguarda le scuole secondarie di primo grado, le medie. «Su questo fronte siamo ancora più in difficoltà sottolinea la dirigente Zampi Stiamo facendo enormi sacrifici per garantire anche alle medie la copertura dell'orario dalle 8 alle 12 pur in carenza di personale docente. Solo per quanto riguarda le cattedre di matematica nel nostro istituto ne mancano 4 su 7, e solo 2 sono coperte da titolari di cattedra, ma mancano anche alcune cattedre per italiano, lingua ed educazione fisica. Spero che il problema della copertura di tutte le cattedre possa risolversi al più presto per avviare il tempo pieno per le scuole dell'infanzia e primarie, ed il tempo completo per le scuole secondarie. Comprendo le difficoltà delle famiglie conclude la dirigente scolastica di Mira 2 - questo però è un anno difficile e dobbiamo munirci di tanta pazienza».

Luisa Giantin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA