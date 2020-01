Prima riduci poi smetti

Il fumo provoca più decessi di alcol, Aids, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi messi insieme. A livello globale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima vi siano un miliardo di fumatori e che il consumo di tabacco uccida quasi 6 milioni di persone ogni anno. Se sei giovanissimo, sappi che se comincerai a fumare avrai almeno dieci anni di vita in meno davanti a te; se fumi smetti immediatamente, non è mai troppo tardi, a tutte le età. Se non ce la fai, perché la nicotina è una droga difficile da abbandonare, considera le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato come IQOS, che non sono cancerogene come le sigarette tradizionali per la mancanza di combustione di tabacco e carta. Ricorda che anche il fumo passivo è cancerogeno. Tutte le droghe fanno male. Non esistono droghe leggere. La sigaretta elettronica e IQOS sono uno strumento efficace per contrastare la gravissima tragedia del cancro del polmone ed è consigliata dal Ministero della Salute del Regno Unito quando un fumatore non riesce a fare a meno della nicotina e della gestualità del fumare nell'ottica della riduzione del danno. Se, per ipotesi, tutti i fumatori di sigarette tradizionali passassero alla sigaretta elettronica o all'IQOS (tabacco riscaldato), si otterrebbe a breve una riduzione significativa del cancro polmonare, che nel tempo diventerebbe una malattia rara. Il legame causa-effetto fra sigaretta tradizionale e cancro (oltre che delle malattie cardiovascolari) è infatti una certezza solida dell'oncologia, causa delle diverse decine di sostanze cancerogene che derivano dalla combustione delle sigarette e che sono invece presenti solo in minima parte nelle sigarette elettroniche e in IQOS. Di tutto ciò era ben convinto il compianto Prof. Umberto Veronesi che manca tanto a me e a tutti.

