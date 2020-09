I PRIMI RICONOSCIMENTI

In attesa dei Leoni d'oro della serata conclusiva, in queste ore si assiste ad una vera e propria raffica di premi minori.

LEONCINO D'ORO - Il premio è stato assegnato a Nuevo Orden di Michel Franco. Per la sezione Cinema for Unicef il riconoscimento è andato a Notturno di Gianfranco Rosi.

UNIMED - Per la diversità culturale e le libertà di espressione artistica, il premio se lo è aggiudicato Quo Vadis Aida? della bosniaca Jasmila Zbanic.

GREEN DROP - È andato a Notturno di Gianfranco Rosi che ha ricevuto una goccia di vetro di Simone Cenedese.

FILMAGOGIA - Il premio è andato ai video confezionati dagli studenti di alcuni licei artistici per i loro lavori durante il lockdown.

PREMIO PASINETTI - I giornalisti cinematografici italiani hanno premiato Le Sorelle Macaluso di Emma Dante per la migliore interpretazione femminile; Alessandro Gassman come miglior attore per il film Non odiare di Mauro Mancini.

SERANDREI - Il premio per il miglior contributo tecnico nell'ambito della 35. Settimana internazionale della Critica è andato a Topside della coppia americana Logan George e Celine Held.

LA PELLICOLA D'ORO - Sono tre i film che hanno ottenuto il gradimento: Le Sorelle Macaluso di Emma Dante con Cristian Peritore per la migliore direzione di produzione; Padrenostro di Claudio Noce con Raffaele Alletto come miglior capo macchinista e infine Miss Marx di Susanna Nicchiarelli con Paola Seghetti come miglior sarta di scena. Il premio è rivolto agli artigiani che lavorano nel mondo del cinema.

PREMIO BRIAN - L'Unione degli Atei e agnostici razionalisti ha assegnato il proprio riconoscimento a Quo vadis Aida? di Jasmila Zbanic.

BNL PARIBAS - Nell'ambito delle Giornate internazionali degli autori è stato premiato il film 200 Meters del palestinese Ameen Nayfeh. Sul podio anche Tengo Miedo Torero di Rodrigo Sepulveda e Spaccapietre di Gianluca e Massimiliano De Serio. Il Label Europe Cinema è stato assegnato, invece, a Oaza (Oasi) del serbo Ivan Ikic.

GDA DIRECTOR - L'opera prima KITOBOY (The Whaler Boy) del regista russo Philip Yuryev è il vincitore per il 2020.

