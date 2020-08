PRIMA LA QUALITÀ

Il Consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori compie 20 anni e apre un nuovo capitolo della sua storia, sviluppando un progetto ambizioso, La Nuova Cucina, punto di partenza da condividere con l'intera ristorazione del Friuli Venezia Giulia e, più in generale, italiana. Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori è un Consorzio fra 20 top restaurant affiancati da una quarantina fra vignaioli e artigiani del gusto che, insieme, rappresentano l'eccellenza agroalimentare della regione, in una storia unica, che vede intrecciarsi persone e luoghi. «L'abbiamo chiamata La Nuova Cucina, perché oggi più che mai è arrivato il momento di stabilire un nuovo canone di qualità nella ristorazione - spiega il presidente del consorzio Walter Filiputti - E non può che venire dalla nostra terra, da sempre esempio di ripartenza e ricostruzione».

PATTO COL TERRITORIO

Ecco quindi, l'unicità del Friuli Venezia Giulia raccontati da 20 ristoranti, 21 artigiani del gusto, 22 produttori di vino e 20 giovani chef, nuovi amici in cui il gruppo crede, che sono stati invitati a collaborare al progetto. Un modo per stringere un patto nuovo con il territorio continua Filiputti e infatti si ripartirà dagli ingredienti e non dalle ricette tradizionali. Si deve avere il coraggio di sperimentare in campi nuovi, creare nuove suggestioni».

CENE LABORATORIO

Nuova Cucina durerà un anno e sarà cantiere aperto al pubblico attraverso un ciclo di Cene-laboratorio, che partirà fra qualche giorno nelle quali il pubblico sarà chiamato ad essere protagonista, tanto che in ciascuno dei 20 ristoranti sarà organizzata una cena sperimentale firmata da due chef del consorzio e da un giovane chef amico. Ognuno presenterà un piatto inedito. Le cene avranno un prezzo unico e accessibile, per far vivere anche a chi solitamente non la frequenta l'alta cucina, in una nuova dimensione. Gli appuntamenti saranno via via svelati sul sito dove si potrà seguire nei prossimi mesi il percorso del progetto. E, allora, che Nuova Cucina sia. Si parte giovedì prossimo da Tarvisio, dove Lija Golf club ospiterà i ristoranti Al Paradiso e Darsena e da La Subida (Cormons) dove gli ospiti saranno i ristoranti Costantini e Al Torinese. Info: www.fvg-lanuovacucina.it ( 0432/538752 ).

