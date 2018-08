Prigionieri nei bus in via della Libertà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TUTTO ESAURITOMESTRE Salire in autobus in via della Libertà per raggiungere Mestre è diventato un bel problema. Perché i mezzi che da piazzale Roma tornano in terraferma partono praticamente già pieni da Venezia e quando arrivano all'altezza del Vega e della Fincantieri spesso e volentieri non riescono neppure ad aprire le porte. La fascia oraria più critica è quella che va dalle 17 alle 19, quando i pendolari che lavorano in centro storico riprendono la via di casa e si trovano a sovrapporsi da un lato ai turisti che rientrano,...