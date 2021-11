Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCERTEZZAVENEZIA Mose su o Mose giù, in questa giornata di sabato in cui i turisti a San Marco non mancheranno? Le squadre di Consorzio Venezia Nuova, Comar e Thetis sono precettate in due turni, una per stamattina, una per domani, per un eventuale sollevamento che potrebbe iniziare alle 8.30.Il bollettino meteo emesso dal Centro di Previsione Maree del Comune di Venezia nella tarda serata di ieri dava per questa mattina alle 11 una...